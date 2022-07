Cagliari, occhi su Cisse dell’Atalanta: possibile scambio in vista

Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno messo gli occhi sul baby Cisse dell’Atalanta e potrebbero ora mettere in piedi uno scambio

Il Cagliari avrebbe messo nel mirino Moustapha Cisse, arrivato lo scorso anno alla Primavera dell’Atalanta da una squadra di rifugiati. Il giovane ha segnato ben 12 reti nelle 12 partite giocate durante la stagione e ha stupito tutti con l’Under 19.

La società rossoblù è intenzionata ad accaparrarsi il giocatore mentre la Dea potrebbe proporre di coprire una parte dei 15 milioni chiesti dal club sardo per Nahitan Nandez, inserendo in una possibile trattativa il gioiellino guineano. I due affari – come ricorda questa mattina L’Unione Sarda – potrebbe viaggiare separatamente. Si attendono novità.

