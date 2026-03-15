Cagliari, Pisacane dopo il KO col Pisa: «Quando si perde è sempre difficile, sono colpevole per un aspetto»

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Pisa

La conferenza stampa di Fabio Pisacane dopo la sconfitta rimediata in Pisa Cagliari, match valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

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SCONFITTA – «Quando si perde è sempre difficile, da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, che quando manca fai fatica. Dobbiamo rimanere lucidi e non dobbiamo fare altre partite come oggi. I cambi sono state scelte tecniche».

RESPONSABILITA’ E MINA – «Io in questo momento rappresento la squadra e Mina è un giocatore importante. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l’abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti responsabili, sia quando si vince che quando si perde».

PISA – «Fino a che la matematica non ti condanna può succedere di tutto. Faccio i complimenti a loro».

ALBARRACIN – «Ci è servito per rompere il ghiaccio, va saputo aspettare».