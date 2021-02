Cagliari, Passetti: «Ecco come è nata l’idea di rinnovare Di Francesco»

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato del rinnovo di Di Francesco in un momento molto difficile per il Cagliari

MISTER E ATTEGGIAMENTO – «Noi crediamo che l’allenatore sia il professionista giusto che ci possa portare fuori da questa situazione. La squadra risponde bene, lo segue e si applica in ogni cosa lui chieda. Il rinnovo nasce quando è arrivata la consapevolezza del fatto che il progetto iniziale non poteva andare in porto e un proseguimento con lui poteva solo che aiutare a dare continuità. Abbiamo voluto dare un messaggio e credo che, viste le prestazioni della squadra, questo messaggio è arrivato. La squadra si è calata in una dimensione dove si è concentrata più sul cercare la solidità che qualità forse, ma è servito».

