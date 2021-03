Cagliari, Pavoletti o Simeone? Il grande dubbio di Semplici

Semplici ha un grande dubbio per l’attacco: chi scegliere tra Pavoletti e Simeone?

In vista della partita contro il Bologna, e dopo quanto è emerso dal match di domenica col Crotone, Semplici ha un grosso dubbio di formazione per il suo Cagliari.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, come punta centrale, il tecnico toscano valuta sia Simeone che Pavoletti. Il primo, che non segna da quattro mesi, scalpita per ritrovare un posto da titolare. Il secondo, invece, è reduce da un’ottima prestazione contro il Crotone e, di conseguenza, è in testa alle gerarchie dell’attacco rossoblù. Il Bologna, inoltre, è la vittima preferita del Cholito a cui, come sottolinea Il Corriere dello Sport, ha segnato 4 gol in carriera.