Cagliari, Pellegrini: «Folgorato da Giulini. Maran sa stimolarmi»

Cagliari, Luca Pellegrini esprime parole al miele per il presidente Giulini e l’allenatore Maran. Con uno sguardo alla Nazionale

Il terzino del Cagliari, Luca Pellegrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del quotidiano La Nuova Sardegna. Queste le parole del calciatore classe ’99:

GIULINI – «Sin dal primo nostro incontro sono rimasto folgorato dalla determinazione del Presidente Giulini, dalla passione che ci mette per raggiungere gli obiettivi. È un uomo preciso, che ti trasmette tanto entusiasmo».

MARAN – «Grazie a lui credo di più nelle mie potenzialità. Sa stimolarmi, mi dà consigli preziosi, oltre a darmi fiducia. Adesso faccio cose utili per la squadra e bado al sodo».

NAZIONALE – «L’azzurro è un mio obiettivo personale. Ma prima voglio fare il massimo con il Cagliari. Non nascondo di essere ambizioso, puntare in alto sì ma sempre mantenendo i piedi per terra».