Cagliari, Pereiro: «La mia volontà è andare in una squadra competitiva

Gaston Pereiro, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo futuro ai microfoni di La Oral Deportiva

Gaston Pereiro, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo futuro ai microfoni di La Oral Deportiva. Le sue dichiarazioni:

«La mia volontà è di andare in una squadra competitiva. Ho altri tre anni di contratto a Cagliari ma stiamo aspettando qualche possibilità da un’altra squadra per rimanere in Europa con un prestito o una cessione. Ovviamente il Nacional è casa mia e non chiudo la porta»