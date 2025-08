Cagliari Piccoli, l’attaccante rossoblù è finito nel mirino di quella squadra inglese: le ultimissime

Cagliari Piccoli, il giocatore rossoblù è finito nel mirino di quella squadra inglese: tutti i dettagli di mercato

L’interesse del West Ham per Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Cagliari, si fa sempre più concreto. Il club londinese ha inserito il giovane centravanti italiano nella lista dei propri obiettivi di mercato, puntando su un profilo che ha dimostrato solidità e continuità nella stagione appena conclusa in Serie A. Piccoli, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha trovato spazio e fiducia sotto la guida di Claudio Ranieri, contribuendo in modo significativo alla salvezza del Cagliari.

Valutazione alta e trattativa complessa

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fissato una valutazione elevata per il cartellino del giocatore: almeno 30 milioni di euro. Una cifra che riflette l’importanza di Piccoli nel progetto tecnico del club sardo, ma che rappresenta anche un ostacolo per le trattative. Il West Ham, alla ricerca di rinforzi offensivi per affrontare la nuova stagione di Premier League, potrebbe essere disposto a investire, ma solo se ci saranno segnali chiari da parte del giocatore.

La volontà di Piccoli come ago della bilancia

In operazioni di questo tipo, la volontà del calciatore può rivelarsi decisiva. Se Piccoli dovesse manifestare apertamente il desiderio di trasferirsi in Inghilterra, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione. Un giocatore motivato a cambiare maglia può spingere il club acquirente a migliorare l’offerta economica e, allo stesso tempo, esercitare pressione sulla società di appartenenza per favorire l’accordo.

Al momento, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dell’attaccante bergamasco, ma è noto che la Premier League rappresenta una meta ambita per molti giovani talenti italiani. Tuttavia, Piccoli ha trovato continuità e centralità nel progetto del Cagliari, e potrebbe preferire restare per consolidare la propria crescita.

Settimane decisive per il futuro

La situazione rimane fluida. Con una valutazione importante e l’interesse di un club di Premier League, il futuro di Roberto Piccoli sarà al centro delle attenzioni nelle prossime settimane. La sua scelta personale, unita alle mosse del West Ham e alla posizione del Cagliari, determinerà l’esito di una trattativa che potrebbe cambiare il destino di uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio italiano.