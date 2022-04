Cagliari, quali scenari futuri di mercato per Pereiro?

La situazione di calciomercato del centravanti uruguaiano del Cagliari Gaston Pereiro: gli ultimi scenari per il suo futuro

C’è grande attesa per la partita di questo weekend fra il Cagliari e il Genoa. Walter Mazzarri dovrà vincere contro la squadra di Alexander Blessin per assicurarsi qualche certezza in più in chiave salvezza.

Cosa ne sarà, intanto, del futuro di Gaston Pereiro? Secondo quanto riportato da MondoUdinese, il presidente Tommaso Giulini non ha intenzione di venderlo. Il giocatore del Cagliari non ha numeri esaltanti. 4 gol segnati e 2 assist forniti.