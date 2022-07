Cagliari, quattro nomi per il post Joao Pedro: Capozucca già al lavoro

Cagliari, sempre quattro nomi per il post Joao Pedro. Capozucca si è già messo al lavoro sul mercato

Il Cagliari dovrà necessariamente pensare al più presto a come sostituire Joao Pedro che a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce.

Come riportato da L’Unione Sarda sono sempre quattro i nomi per raccogliere l’eredità dell’italo-brasiliano: più avanti ci sono Puscas e Cissè, segue Baldini e chiude la lista il difficile Kevin Lasagna che il Verona vorrebbe tenere soprattutto se partisse Simeone. La sorpresa può arrivare dal mercato estero, un colpo “alla Makoumbou” che potrebbe portare nuova linfa in casa rossoblù attraverso una trattativa sotto traccia.