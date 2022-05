Il Cagliari si prepara a vivere l’ultima gara del campionato contro il Venezia e sperare nella salvezza: in quattro poi possono salutare

Il Cagliari si prepara a giocarsi il tutto e per tutto contro il Venezia in trasferta ma non potrebbe bastare neanche la vittoria, infatti si attenderà l’esito della gara di Salerno. Per quattro giocatori rossoblù domenica potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del Cagliari.

Come riporta tmw uno su tutti è Alessio Cragno, da anni a Cagliari e nel giro della nazionale, cortegiatissimo soprattuto da Lazio e Fiorentina sembra essere giunto al capolinea della sua avventura in rossoblù. Discorso analogo per Nahitan Nandez, vicino all’addio a gennaio ma solo rimandato all’estate. Anche il capitano Joao Pedro potrebbe dire addio ai colori rossoblù: per lui a 30 anni sarebbe l’ultima opportunità di fare un salto di carriera e potrebbe cosi cercar fortuna altrove. Anche la giovane scoperta Raoul Bellanova potrebbe dire addio in estate con la Juventus sulle sue tracce.