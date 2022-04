Cagliari, retroscena Allegri: spunta la telefonata all’allenatore

Retroscena incredibile quello tra il Cagliari e Allegri: spunta la telefonata tra il club e l’allenatore

Avrebbe avuto del clamoroso ma è quanto emerge nella giornata di oggi: il Cagliari ha provato a riportare in rossoblù l’ex tecnico Massimiliano Allegri nell’anno del centenario del club quando l’allenatore toscano si trovava senza squadra.

Come riporta La Stampa prima dei contatti con il Real Madrid, l’Inter e la Juventus (dove poi è effettivamente tornato) c’è stato un contatto telefonico con il presidente rossoblù Tommaso Giulini che sognava il colpo grosso per festeggiare i cento anni del club isolano. Nonostante i dolci ricordi in Sardegna, che lo hanno lanciato al grande calcio, Max Allegri ha gentilmente declinato l’offerta per poi riunirsi ai bianconeri con cui scenderà in campo sabato davanti al suo ex pubblico.

