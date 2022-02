Cagliari, riecco Marin: contro il Napoli ci sarà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari ha bisogno dell’intelligenza e della corsa di Razvan Marin, pronto a rientrare in campo contro il Napoli

Razvan Marin, fermo a inizio settimana per la gastroenterite, è pronto a tornare in campo per guidare la mediana del Cagliari, sopratutto nella gara delicata di questa sera contro il Napoli.

La sua corsa, l’intelligenza e i recuperi hanno permesso di compiere giocate da urlo. Le sue doti naturali – scrive questa mattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport – saranno fondamentali per placare la squadra di mister Spalletti.