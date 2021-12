Cagliari, rientrano Cragno e Godin: il punto in vista del Torino

In casa Cagliari si registra il rientro di Cragno e Godin. Più soluzioni per Mazzarri in vista del Torino

Continua la preparazione del Cagliari in vista della sfida contro il Torino, valida per la sedicesima giornata di campionato. Le due squadre si incontreranno lunedì 6 dicembre alle ore 20:45.

Alessio Cragno torna a disposizione dopo la nascita della figlia Vittoria, così come Diego Godin che ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo ed è pronto a riprendersi il posto da titolare. Anche Paolo Faragó – come ricorda stamattina La Nuova Sardegna – è pronto al rientro.

