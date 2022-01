ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cagliari, risolto il contratto di un giocatore. Il comunicato ufficiale del club sardo

Con un comunicato ufficiale il Cagliari rende nota la rescissione consensuale con il centrocampista uruguaiano Christian Oliva.

«Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Christian Oliva. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 30 presenze e 2 reti con la maglia rossoblù, tra cui quella decisiva per la vittoria in trasferta contro l’Atalanta nel novembre 2019»