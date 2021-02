Cagliari, Riva: «Basta polemiche, tutti uniti per la maglia»

La Leggenda rossoblù e Presidente onorario del club rossoblù Gigi Riva, ha rilasciato un’intervista nella quale parla del momento difficile della squadra

Rombo di Tuono suona la carica. Nel giorno della sfida cruciale contro il Torino, la Leggenda rossoblù Gigi Riva ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sardo L’Unione Sarda. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: «Sto bene appare qualche piccolo acciacco. Le partite non le guardo perché ci soffro troppo: è come se dovessi scendere in campo io. Le polemiche sono inevitabili quando le cose vanno male. L’unica cosa da fare in questo momento è compattarsi intorno alla maglia. Salvezza? Il Cagliari ha una rosa di prim’ordine, dovrebbe stare tranquilla a metà classifica».

DI FRA E GIULINI – «Ogni tanto sento Di Francesco, lui sa quello che c’è da fare ora, ha una grande esperienza. Deve trasmettere la fiducia ai suoi ragazzi. Giulini deve fare il condottiero. Non è stato fortunato, ha allestito organici importanti ma i risultati non sono stati all’altezza. Cosa dico ai ragazzi? Solo loro possono cambiare l’inerzia di questa stagione, guardandosi negli occhi e aiutandosi. Ci sono lo spazio e il tempo per invertire la rotta. Si devono ricordare che rappresentano un intero popolo».