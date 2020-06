Cagliari, Rog: «Eravamo tristi. La vittoria ci serviva»

Marko Rog ha commentato la vittoria conquistata contro la Spal: le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari

Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha analizzato la prestazione offerta dai rossoblù contro la Spal.

«Nel primo tempo sono andato vicino al gol, per fortuna nel finale è arrivato. In questa stagione eravamo partiti benissimo, poi ci siamo spenti e serviva proprio una vittoria, sia noi e che al nuovo allenatore. Le ragioni del calo? Abbiamo sempre dato tutto ma i risultati non venivano ed eravamo tristi. Questi tre punti ci volevano assolutamente».