Cagliari Roma 2-2: segnali di mercato su Dzeko

Cagliari e Roma si sono fermate sul 2-2 nel corso di un’amichevole: reti di Rog, Walukiewicz, Under e Mkhitaryan

Cagliari e Roma non sono andate oltre al pareggio nell’amichevole, disputata oggi, dal sapore di Serie A. I sardi siglano un doppio vantaggio nel corso del primo tempo con Rog e Walukiewicz.

Nella ripresa i giallorossi di Fonseca prendono in mano le redini del gioco e ristabiliscono la parità sul 2-2: decisive le reti di Under e Mkhitaryan. In campo dal primo minuto Dzeko, cercato da Napoli e Juventus.