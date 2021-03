Cagliari, Semplici recupera Klavan per lo Spezia: le ultime

Buone notizie per il Cagliari di Leonardo Semplici: Ragnak Klavan è tornato ad allenarsi in gruppo. Il report

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello per preparare la sfida di sabato contro lo Spezia. Buone notizie per Semplici: Ragnar Klavan torna in gruppo ed è quindi a disposizione.

«A due giorni dalla sfida contro lo Spezia in programma allo stadio “Picco” (ore 18, diretta Sky Sport), i rossoblù di mister Semplici hanno svolto una nuova seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini.

Dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni dedicate allo sviluppo della fase offensiva; a seguire spazio alla tattica e a delle partitelle a tema. Si è allenato con i compagni Ragnar Klavan. Hanno proseguito nel personalizzato Riccardo Sottil e Matteo Tramoni.

Questa sera la squadra si ritroverà ad Asseminello per iniziare il ritiro pre-gara. Domani, venerdì 19, al mattino, è fissata una nuova seduta di allenamento: al termine mister Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza. Nel pomeriggio la partenza del Cagliari per La Spezia».