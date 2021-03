Cagliari, si riparte dal Ghana: combo Duncan-Asamoah contro la Juventus

Il Cagliari si sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente

Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della difficile sfida contro la Juventus in programma questa domenica (ore 18:00) alla Sardegna Arena. Alfred Duncan, voluto fortemente dall’ex tecnico Eusebio Di Francesco, si è rivelato una vera e propria scoperta per la squadra, sopratutto come metodista nel consueto 3-5-2 proposto da Leonardo Semplici.

Se il centrocampista è ormai irremovibile dal ruolo di titolare, c'è chi fa più fatica a trovare lo spazio adeguato. É il caso di Asamoah, ex di Inter e Juventus, approdato in terra sarda dopo più di un anno di inattività.