Cagliari, si tratta la rescissione di Di Francesco: maxi risparmio per i rossoblù

Il Cagliari e Di Francesco stanno trattando la rescissione del contratto. Per i rossoblù sarebbe un grosso risparmio

Eusebio Di Francesco sempre più in pole per prendere il posto di Juric sulla panchina del Verona. In queste ore l’entourage del tecnico sta trattando la rescissione del contratto che lo lega fino all’estate 2023 al Cagliari: un accordo molto oneroso che costerebbe al club quasi 5 milioni lordi in due anni.

La trattativa è sulla buonuscita: col Cagliari che vorrebbe risparmiare il più possibile per dare ossigeno alle proprie casse.