Cagliari, Simeone: «Ecco cosa faccio se arrivassimo in Europa»

Cagliari, Simeone promette: «Se dovessimo arrivare in Europa porterò tutti in Argentina a mangiare buona carne»

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Unione Sarda. Ecco le parole del Cholito:

«Classifica? Non dobbiamo guardarla, la posizione attuale è frutto del lavoro quotidiano, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Siamo una squadra di guerrieri, quando lotti sai che uscirai dal campo conscio di aver fatto il massimo. Se dovessimo arrivare in Europa ho detto ai ragazzi che li porterò in Argentina a mangiare buona carne, un asado a chilometro zero».