Giovanni Simeone ha commentato la vittoria ottenuta dal Cagliari contro il Torino: le dichiarazioni dell’attaccante

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha festeggiato la rete contro il Torino ai microfoni di Sky Sport.

«Il rapporto con Zenga influisce tanto sul mio rendimento attuale, non solo per ciò che dice ma anche per quello che trasmette: riesce a trasmettermi tranquillità e mi dice dove migliorare. Sono contento per il gol, sto facendo bene in questo periodo».