Cagliari, Simeone: «Partita speciale che terrò sempre nel cuore»

Cagliari, Simeone parla dopo il successo contro la Fiorentina: «Partita speciale, avevo molta ansia. Non pensiamo alla classifica»

Il Cholito Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn immediatamente dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

«Siamo nel cammino giusto, stiamo facendo le cose bene. Siamo una squadra forte e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, quando succede, si vede. Durante la settimana ho pensato tantissimo a questa gara, avevo molta ansia. Per me è una partita speciale, e la terrò sempre nel mio cuore. Non pensiamo alla classifica, dobbiamo soltanto lavorare, goderci la settimana e pensare alla prossima partita».