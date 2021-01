Cagliari, smentita l’offerta dell’Amburgo per Oliva

Niente Amburgo per Christian Oliva. Il centrocampista uruguaiano ha un contratto con il Cagliari fino al 2023

Il calciomercato si sa, è fatto di voci continue e finché non arriva la notizia ufficiale tutto, anche le trattative più credibili e ambiziose restano sospese sul filo di un rasoio. Fino a pochi giorni fa i giornali parlavano di un forte interessamento dell’Amburgo nei confronti del centrocampista del Cagliari Christian Oliva.

Colpo di scena: come riporta la testata giornalistica tedesca Hamburger Morgenpost, il club non avrebbe mai affondato il colpo per il giocatore uruguaiano che, di fatto, ha un contratto che lo lega al Cagliari fino al 2023.