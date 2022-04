Cagliari, sospiro di sollievo: Rog si è allenato con la squadra

Sospiro di sollievo in casa Cagliari con Marko Rog che ha svolto l’intera seduta d’allenamento con la squadra

Il Cagliari si è ritrovato oggi ad Asseminello per continuare gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa. Di seguito il punto sugli infortunati in casa rossoblù.

«Marko Rog ha svolto l’intera seduta con il gruppo; lavori personalizzati per Edoardo Goldaniga, Nahitan Nandez e Adam Obert».

