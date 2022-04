Cagliari, subito in campo verso il Verona: il report della seduta odierna

Il Cagliari è sceso subito in campo per preparare la delicata sfida di sabato contro l’Hellas Verona. I dettagli dell’allenamento

IL COMUNICATO – «Rossoblù in campo oggi al Centro sportivo di Assemini per iniziare subito a preparare la sfida dell’Unipol Domus contro l’Hellas Verona. Due i gruppi che hanno caratterizzato la seduta: i calciatori maggiormente impiegati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico. Per gli altri attivazione, esercitazioni tecniche e dedicate alla parte atletica. A seguire una partita giocata su campo ridotto».