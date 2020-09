Il Cagliari ha chiesto Cengiz Under alla Roma: operazione in salita, ma la società rossoblù non molla la presa sul turco

Il Cagliari manifesta le proprie ambizioni europee in sede di mercato. L’ultimo nome valutato dal club sardo è quello di Cengiz Under, esterno turco ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Come riportato da Sky Sport, l’operazione resta in salita per la volontà incerta del calciatore e i costi di un eventuale trasferimento in prestito oneroso con riscatto.