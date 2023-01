Cagliari, torna di moda il nome di Piccoli per l’attacco

Il Cagliari di Claudio Ranieri sarebbe interessato a prendere Roberto Piccoli, attaccante del Verona di proprietà dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, il il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato potrebbe presto fare un tentativo per Roberto Piccoli. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta è attualmente in prestito all’Hellas Verona dove sta trovando poco spazio.

Per questo il club sardo sarebbe intenzionato a fare un tentativo per prenderlo ancora una volta in prestito fino al termine della stagione. In questo modo Ranieri potrebbe sostituire gli infortunati Pavoletti e Lapadula.