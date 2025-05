Cagliari, le ultime dall’infermeria: le condizioni di tutti gli acciaccati in vista del Como! I dettagli

Cagliari, le ultimissime dall’infermeria: ecco come stanno gli acciaccati in vista del Como! I dettagli in casa rossoblù

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Cagliari subisce una battuta d’arresto casalinga contro l’Udinese, rimandando così la corsa alla salvezza. La squadra sarda dovrà ora affrontare un Como in grande forma al Sinigaglia, in una sfida cruciale per il proprio futuro in campionato.

Tra le assenze certe figura Mina, ancora alle prese con la lesione muscolare al bicipite femorale destro. Lo staff medico spera di recuperarlo in tempo per il decisivo match contro il Venezia di Di Francesco. Restano invece da monitorare le condizioni di Deiola e Gaetano: qualche problema fisico per entrambi, ma al momento la loro presenza contro la formazione di Fabregas non sembra essere in discussione.