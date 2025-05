Cagliari, la salvezza ad un passo: 2 punti per la sicurezza, Venezia decisiva

Il Cagliari ad un passo dalla salvezza: servono tre punti, ma potrebbero bastarne due; tutto passa dallo scontro diretto con il Venezia

Il Cagliari è a un passo dalla salvezza, ma il margine d’errore resta minimo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Servono tre punti nelle ultime tre giornate per toccare quota 36, considerata la soglia di sicurezza. Due potrebbero bastare, soprattutto se uno dovesse arrivare nello scontro diretto contro il Venezia, che al massimo può arrivare a 37. Ma nessuno vuole fare troppi calcoli: l’ultima giornata vedrà i rossoblù impegnati al “Maradona” contro un Napoli lanciato verso lo scudetto, e pensare di strappare punti lì, il 25 maggio, è una scommessa azzardata. Per questo, la trasferta di Como e soprattutto la gara casalinga con il Venezia rischiano di diventare decisive. Anche per esorcizzare il ricordo ancora vivo del 22 maggio 2022, quando il Cagliari non andò oltre lo 0-0 con un Venezia già retrocesso, sprecando così l’occasione salvezza.

Contro l’Udinese è emersa con chiarezza una delle costanti del campionato rossoblù: la difficoltà nel confrontarsi con le squadre della parte sinistra della classifica. Dei 33 punti raccolti, solo sei sono arrivati contro le prime dieci. Diverso, invece, il rendimento negli scontri diretti, che ha costruito la solida base dell’attuale classifica. Il gol del 2-1 subito a Udine – su una palla vagante arrivata sulla pancia di Kristensen – ha interrotto un buon equilibrio tattico e ha dimostrato come i cambi, in quel momento, non abbiano funzionato. Un campanello d’allarme per Nicola, ma anche un segnale per la società, che presto dovrà iniziare a pianificare la prossima stagione, possibilmente con la salvezza già in tasca.