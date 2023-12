Cagliari, un recupero per Ranieri verso il Sassuolo

Le condizioni dei calciatori del Cagliari in vista della prossima giornata di Serie A contro il Sassuolo. I dettagli

Il Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Di Pardo.

COMUNICATO – «La squadra si è allenata questa mattina, 8 dicembre, al CRAI Sport Center, nuova tappa di avvicinamento alla gara di lunedì all’Unipol Domus (qui i biglietti). L’allenamento dei rossoblù è cominciato con delle esercitazioni tecniche, spazio quindi a possesso palla e sviluppi. Per chiudere una partita giocata su campo ridotto. Con il gruppo Alessandro Di Pardo. Domani, sabato 9, la squadra scenderà in campo nuovamente al mattino. A seguire mister Ranieri incontrerà i media per presentare il match: la conferenza stampa inizierà alle 13, diretta streaming sul canale YouTube del Club».