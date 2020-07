Cagliari, Zenga: «Dieci punti sono tanta roba»

Walter Zenga ha commentato la prestazione offerta dal Cagliari contro il Sassuolo: le parole del tecnico rossoblù

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Il Sassuolo è una grandissima squadra, con un assetto solido ed un grande allenatore. Io sono qua solo da un mese, abbiamo fatto 10 punti che sono tanta roba in questo periodo. Loro di solito segnano tanto, hanno messo in difficoltà la Juve. Oggi hanno creato il gol su un angolo dove non siamo stati attenti. Nel primo tempo siamo stati bassi e passivi, nella ripresa l’espulsione ci ha permesso di avere una reazione: siamo stati bravi a tenere botta in 10 e prenderci un pareggio meritato. Riconoscere la superiorità dell’avversario non è alzare bandiera bianca ma un atto di umiltà: siamo contati, ho i centrocampisti contati e non posso nemmeno spremerlo oltremodo. Nel secondo tempo abbiamo giocato in 10 con un esordiente in A, va riconosciuto alla squadra. Con un po’ più di gamba avremmo potuto far meglio. Mi tengo il carattere della squadra, capace di tenere botta. Il problema maggiore è che non ho tempo per lavorare in settimana».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi ci sono sempre, per dirne uno i 47 punti dell’era Giulini. abbiamo 4 squadre di livello: giocare a calcio ti porta a onorare la maglia anche se gli obiettivi li hai raggiunti.

CIGARINI – «Quello che succede nello spogliatoio rimane lì».

CARBONI – «Ha dimostrato che per certi versi può stare in A, ma non deve prendere gialli ingenui come il primo di oggi».