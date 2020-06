Cagliari, Zenga: «Joao Pedro? Ce lo teniamo stretto!»

Cagliari, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport il tecnico Zenga ha parlato anche delle voci di mercato riguardanti Joao Pedro

Lunga intervista quella rilasciata dal tecnico del Cagliari Walter Zenga. Tra i tanti temi toccati c’è anche quello del mercato e dell’interesse di alcuni club per Joao Pedro.

«Joao Pedro? Il problema è che piace a molti ma piace soprattutto… al Cagliari. Noi ce l’abbiamo e ce lo teniamo stretto. La cosa buffa piuttosto è un’altra: sento parlare di un mercato ristretto che si aprirà a settembre, ma la verità è che il mercato è sempre aperto e questo per noi allenatori è un bel problema. Però questo dipende anche dalle persone e vi posso assicurare che Joao Pedro in questo momento è arrabbiatissimo, ma perché non potrà giocare a Verona. Questo dà l’idea del senso di appartenenza che ha maturato per il Cagliari e della voglia che ha di finire bene una stagione che per lui può essere straordinaria».