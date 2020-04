Cagliari, Zenga: «Serie A ad agosto? Nessun problema»

Il tecnico del Cagliari Zenga ha espresso le proprie considerazioni in merito alla ripresa del campionato di Serie A

Walter Zenga ha parlato della possibilità di tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus: «Ho allenato in Inghilterra e lì si giocavano sette partite al mese. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici e non mi riferisco sono a quelli economici».

«Non vedo problematiche nel giocare ogni due o tre giorni e se a luglio e ad agosto fa caldo si può giocare di sera. Ma queste non sono competenze mie, solo desideri. Penso che se si possa regalare una distrazione a chi ci segue ben venga», ha concluso il tecnico del Cagliari ai microfoni di SportMediaset.