Cagliari, Zenga traballa. Idea Ranieri per la prossima stagione

Il Cagliari riflette sull’allenatore per la prossima stagione: Zenga traballa, piace Ranieri della Sampdoria

La posizione di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari è tutt’altro che sicura. Il presidente Tommaso Giulini sta riflettendo su quale allenatore siederà sulla panchina rossoblù nel corso della prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport, la prima idea era Ivan Juric, fresco di rinnovo con l’Hellas Verona. L’alternativa sarebbe Claudio Ranieri (per lui si tratterebbe di un ritorno in terra sarda) che però ha ancora un anno di contratto con la Sampdoria.