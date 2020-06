Gigi Cagni non ha usato mezzi termini per descrivere il ruolo del collega Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus

Gigi Cagni ha parlato di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ai microfoni di TMW Radio: «Deve imparare molto e lo sa. Si è adattato a questo stile, anche comunicativo, ma sta imparando. Calcisticamente ha tanto da apprendere, le sue idee non combaciano con quelle della Juventus secondo me. Mi ha fatto paura quando ho letto le sue dichiarazioni post partita».

«Non puoi dire a Douglas Costa di giocare a due o tre tocchi, altrimenti giocatori come lui, Dybala o Ronaldo non ti servono a niente. Non sta giocando nel suo modo, se vince così vuol dire che sta diventando un allenatore. C’è qualcosa che lui deve mettere a posto, ma non ha ancora la personalità da grande allenatore. Sarri è solo sei anni che allena, è nato ieri».