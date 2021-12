Cairo: «Mai pentito di aver comprato il Torino. Contento di Juric»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay sul momento dei granata

JURIC – «Sono contento di Juric, è un allenatore che ha delle grandi capacità e qualità. Ha dato al Toro un nuovo tipo di calcio e i ragazzi lo seguono molto, sta facendo un buon lavoro e secondo me abbiamo anche qualche punto in meno di quelli che dovremmo».

PERDONO DOPO LO SFOGO – «Io credo che la franchezza sia giusta. Juric è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualcosa di mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si dicano le cose quando si è ancora in tempo per intervenire, invece di lamentarsi dopo».

PENTITO DI AVER ACQUISTATO IL TORINO – «Mai. Sono molto contento di aver fatto questa scelta, mi ha supportato molto anche mia mamma che era tifosa del Torino. Questa squadra mi ha fatto battere il cuore perché incarna dei valori che mi rispecchiano personalmente, quelli di non mollare mai nella vita».