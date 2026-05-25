Panchina Lazio, accelerata su Gattuso: intesa raggiunta e firme attese a breve

Lazio, svolta in panchina: l’ex ct dell’Italia Gennaro Gattuso vicino alla firma per aprire il nuovo corso biancoceleste

La Lazio sembra ormai pronta a voltare pagina in panchina. Dopo una stagione complicata e con la separazione da Maurizio Sarri sempre più vicina, il club biancoceleste avrebbe deciso di puntare su Gennaro Gattuso per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra le parti sarebbe in arrivo e le firme potrebbero arrivare a breve, segnando l’inizio ufficiale del nuovo progetto.

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La scelta di Lotito per il dopo Sarri

Il presidente Claudio Lotito avrebbe individuato in Gattuso il profilo giusto per rilanciare l’ambiente dopo mesi di tensioni e risultati altalenanti. La situazione legata a Sarri – sempre più distante dal club – ha accelerato le valutazioni interne, spingendo la società a muoversi con decisione per non farsi trovare impreparata davanti a un cambio ormai inevitabile. La trattativa con Gattuso, infatti, sarebbe già indirizzata verso la chiusura.

Una nuova occasione per Gattuso

Per l’ex commissario tecnico dell’Italia si tratterebbe di un ritorno immediato in Serie A dopo la deludente parentesi con la Nazionale, conclusa tra critiche e rimpianti. La panchina biancoceleste rappresenterebbe per lui una chance importante per rimettersi in gioco in un contesto ambizioso, esigente e carico di pressione, ma anche ricco di opportunità per rilanciare la propria carriera.