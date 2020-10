Cairo: «Rinvio Genoa-Torino? Decisione che deve essere uguale per tutti»

Urbano Cairo parla della possibilità di veder rinviata la gara tra Genoa e Torino: ecco le parole del presidente granata

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Genoa-Torino e la possibilità di rinviare la gara.

CALCIOMERCATO – «In un mercato povero il Torino ha speso 15-16 milioni, stiamo ancora facendo cose. Ramirez? Vediamo, abbiamo altre alternative. Attaccante? Quelli che stiamo seguendo preferisco non dirli».

RINVIO GENOA TORINO – «Io non ho nessun tipo di particolare interesse di giocare o non giocare, ma andava fatto una regola come ha fatto la UEFA sul giocare o meno. Mi dispiace molto per il Genoa ma dobbiamo decidere il modo per procedere per tutto il campionato, una regola che vale per tutti e per tutte le giornate. Quello che si decide oggi deve valere per tutto il campionato».

OBIETTIVO STAGIONALE – «Preferisco non fare dichiarazioni di obiettivi, meglio cominciare a fari spenti e dare tempo a Giampaolo che può iniziare un ciclo con noi facendo crescere anche tanto i giovani».