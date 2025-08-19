 Cairo: «Contento per Zapata, sul mercato il Toro...» - VIDEO
Torino News

Torino, Cairo post Modena: «Contento per Simeone, bello rivedere Zapata. Mercato? Agiremo così» – VIDEO

Published

30 minuti ago

on

By

Urbano Cairo commenta Torino Modena, tra calciomercato e analisi sulla squadra di Marco Baroni, ecco il video esclusivo, l’intervista al patron granata

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo tira un grande, enorme, sospiro di sollievo: alla fine il suo Torino questa sera è riuscito a superare l’ostacolo Modena, assicurandosi così il primo turno di Coppa Italia. Merito di Nikola Vlasic e della sua ribattuta in rete (su una respinta del portiere avversario) che confeziona il successo granata in una gara che – specialmente nel primo tempo – sembrava essersi messa in salita. Tra promesse di calciomercato e indicazioni sul modulo ecco che l’editore di Masio si è soffermato a parlare con i giornalisti presenti nell’antistadio dell‘Olimpico Grande Torino proprio ai margini del match. Il video esclusivo ripreso dalle telecamere di CalcioNews24

