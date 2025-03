Calafiori Arsenal: «Qui è tutto diverso! Sono cambiato molto, mi sento una persona diversa, in campo e fuori»

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, si racconta in una lunga intervista ai canali ufficiali del club: «Sono cambiato molto, sia in campo che fuori»

Riccardo Calafiori si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali dell’Arsenal in cui ha parlato di come è cambiata la sua vita dal suo arrivo a Londra e l’approccio con il calcio d’oltremanica. Di seguito le sue parole.

COME SI È ADATTATO ALLA VITA A LONDRA? – «È tutto diverso, tutto! A partire dalla città, che è enorme, fino a tutto ciò a cui ero abituato. Ci sono molte opportunità qui, molte cose da fare se vuoi, ma anche a causa del programma fitto di partite in Inghilterra, a volte vuoi solo riposare e stare a casa».

COSA È CAMBIATO NEI SUOI PROGRESSI PERSONALI? – «Sono cambiato molto, se ripenso a come ero l’anno scorso, direi che ora sono una persona completamente diversa. Ad esempio, ora vivo da solo, mentre l’anno scorso vivevo con la mia ex ragazza, quindi tutto è diverso a casa. Ho iniziato a suonare la chitarra, ho dei nuovi hobby – sono cambiato molto. Mi piace imparare cose nuove, se vedo qualcosa che sembra difficile, voglio impararla, ecco perché ho iniziato con la chitarra».

QUALI SONO LE NOVITÀ NEL SUO RUOLO IN CAMPO? – «Tante, soprattutto per quanto riguarda la mia posizione in campo, visto che l’anno scorso giocavo più da difensore centrale. Per tutta la mia carriera ho giocato principalmente come terzino sinistro, ma poi la mia migliore stagione è stata l’anno scorso, quando ero al centro della difesa. Quindi sono cambiato molto, ma mi piace il fatto di poter giocare in entrambe le posizioni, e magari anche provarne un’altra, chissà».

IL SUO STILE DI GIOCO È CAMBIATO? – «Il mio stile di gioco però non è poi così diverso. Facevo le stesse cose che faccio ora come terzino sinistro, quando ero difensore centrale, soprattutto in fase offensiva. Questo è stato uno dei motivi principali per cui ho voluto venire qui».

COME SONO GLI ALLENAMENTI ALL’ARSENAL? – «Anche l’allenamento qui è molto diverso. Passiamo meno tempo in campo, ma è molto più intenso, tutto è più intenso! All’inizio l’ho trovato difficile, ma ora mi ci sono abituato, mi piace».

CI SONO DIFFERENZE TRA I METODI DI ALLENAMENTO IN PREMIER LEAGUE? – «Penso che l’allenamento sia diverso ovunque si giochi, anche solo all’interno della Premier League l’allenamento all’Arsenal sarà molto diverso rispetto ad altri club. Le idee, gli allenatori, come vogliono giocare, come vogliono allenarsi, fanno una grande differenza».