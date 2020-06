Calcagno (presidente USSI Piemonte): «Preoccupati per i posti negli stadi riservati ai media»

Il presidente dell’USSI Piemonte, Federico Calcagno, ha parlato a Radio Bianconera della ripresa del campionato

Il presidente dell’USSI Piemonte, Federico Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, durante la trasmissione Cose di Calcio. Tra i temi trattati la richiesta di modificare l’attuale protocollo aumentando il numero di giornalisti e fotografi presenti negli stadi per le partite di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

«Siamo preoccupati perché il calcio deve ripartire a tutti i livelli, non solo in Serie A. L’altro ieri c’è stata una riunione tra Gravina e i vertici della categoria dei giornalisti nel quale è stata ribadita l’eccessiva ristrettezza del protocollo, con una presenza insufficiente della stampa negli stadi italiani. Gravina ha condiviso le nostra esigenze, promettendo che tra una settimana incontrerà il ministro Spadafora e verificherà la possibilità di allargare un po’ le maglie del protocollo, anche per garantire e salvaguardare la pluralità d’ informazione».