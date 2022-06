Calciomercato Cagliari: Nandez snobba la neopromossa Monza. L’uruguaiano vorrebbe andare in una big

L’Unione Sarda riporta la situazione della trattativa per portare Nahitan Nandez al Monza allenato da Giovanni Stroppa. La squadra brianzola ha già praticamente chiuso per altri due giocatori del Cagliari: il portiere Alessio Cragno e il difensore centrale Andrea Carboni. Questo sembrerebbe non bastare all’uruguaiano.

Nandez, infatti, non sembra essere convinto della destinazione. L’unica certezza è che il centrocampista partirà per giocare in un campionato di livello, ma la neopromossa Monza non è in cima alla lista delle sue preferenze. Per il momento restano spiragli per vederlo vestire la maglia del Napoli o della Juventus.