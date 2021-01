Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Resta incerto il futuro al Manchester City di Sergio Aguero. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e una vera e propria trattativa per il rinnovo non sarebbe ancora iniziata tra le parti. Come scrive il Daily Mirror, la dirigenza dei ‘Citizens’ e Guardiola vorrebbero aspettare i prossimi mesi e testare le condizioni del ‘Kun’, soggetto a diversi infortuni nelle ultime stagioni, prima di proporre un eventuale prolungamento al classe ’88. Aguero è uno dei pezzi pregiati dei giocatori in scadenza e su di lui avrebbe messo gli occhi soprattutto il connazionale Pochettino, che potrebbe portarlo al Paris Saint-Germain nella prossima stagione.

Lo stesso PSG continua il pressing su Moise Kean, ancora a segno nell’ultima gara dei campioni di Francia in campionato contro il Saint-Etienne. Il giovane centravanti ex Juventus è in prestito sotto la Tour Eiffel, con il Dt Leonardo che lavora per acquisire l’intero cartellino del nazionale azzurro. Ancelotti e l’Everton – riporta Sky Sports UK – avrebbero aperto alla cessione a titolo definitivo di Kean, ma soltanto a fonte di un’offerta congrua da parte del Paris Saint-Germain. Il club inglese nell’estate del 2019 acquistò il classe 2000 per oltre 30 milioni di euro dalla Juve.

Calciomercato Estero, Bayern a caccia dell’erede di Alaba

Il Leeds resta attento agli scenari su De Paul dell’Udinese, ma ne frattempo continua il pressing per Adama Traore. Il nazionale spagnolo, accostato anche alla Juventus, sarebbe in rottura con il Wolverhampton sul rinnovo di contratto e potrebbe cambiare maglia restando comunque in Premier League come scrive il Sun.

Mourinho e il Tottenham hanno messo da tempo Sabitzer nella lista degli acquisti. Difficilmente però – sottolinea il Sunday Express – il centrocampista austriaco si libererà in questo mercato invernale dal Lipsia: più probabile un assalto concreto degli ‘Spurs’ la prossima estate.

Il Bayern Monaco saluterà a parametro zero a fine stagione Alaba, che non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. La dirigenza del club campione d’Europa è a caccia di un sostituto sul mercato e stando alla stampa tedesca nel mirino di Rummenigge e soci ci sarebbe Richards, duttile difensore dell’Under 21 inglese valutato circa 15 milioni di euro dal Reading.

In campo, intanto, fa rumore il tonfo nell’anticipo di Bundesliga contro il Borussia Moenchengladbach: il Bayern viene rimontato dal 2-0 e cade per la seconda volta in stagione. I bavaresi rischiano oggi di essere sorpassati in vetta dal Lipsia.

Lirola è pronto a lasciare l’Italia e la Fiorentina. Stando a La Nazione, la trattativa con il Marsiglia per la cessione del laterale spagnolo è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. Lirola dovrebbe accasarsi in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.