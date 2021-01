Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Continua la telenovela sul futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Non c’è ancora l’accordo tra le parti, con la fumata nera sull’ultima proposta dei ‘Blancos’ al capitano in scadenza il prossimo 30 giugno. Il presidente Florentino Perez mette sul piatto un prolungamento annuale con un taglio del 15% dell’ingaggio, che attualmente percepisce uno stipendio da quasi 12 milioni netti all’anno. Il 34enne nazionale spagnolo avrebbe rifiutato la proposta e chiede lo stesso compenso oltre ad un rinnovo almeno biennale.

Intanto il Paris Saint-German guarda sempre con attenzione agli scenari su Sergio Ramos, accostato anche a Manchester United e Juventus dalla stampa spagnola. Inoltre, come riferisce El Chiringuito TV, nella lista delle pretendenti si sarebbe aggiungo pure il Liverpool di Klopp.

Un altro difensore del Real, Militao, sarebbe oggetto delle indiscrezioni di mercato. Stando ai tabloid britannici, il centrale brasiliano ex Porto sarebbe nella lista di Mourinho per rinforzare la difesa del Tottenham in questa finestra di gennaio.

LEGGI ANCHE: Calcio estero, Guardiola ritrova Mourinho! Tonfo Atletico: le news del 7 gennaio

Calciomercato estero, Klopp piomba su De Paul

Restando in quel di Londra, il West Ham ha ufficializzato la cessione di Haller all’Ajax. Il centravanti franco-maliano passa nelle fila dei ‘Lancieri’ per circa 22 milioni di euro, somma record per la Eredivisie. Indosserà la maglia numero 22, firmando un contratto fino al 2025.

Chi potrebbe salutare la Premier League (ma a giugno) è anche Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City. Il ‘Kun’ è lontano dal rinnovo e secondo La Sexsta sarebbe una delle priorità del connazionale Pochettino per il Paris Saint-Germain nella prossima stagione.

PSG che tiene d’occhio pure Depay, con il Lione che deve far fronte inoltre al pressing delle grandi d’Europa per Moussa Dembele. L’attaccante francese piace in particolare all’Atletico Madrid, con Simeone che lo avrebbe individuato come il sostituto ideale di Diego Costa come riporta il quotidiano L’Equipe.

Inter e Juve tremano: dopo il Leeds, anche il Liverpool avrebbe messo nel mirino Rodrigo De Paul. Il Sun svela dell’interesse dei ‘Reds’ di Klopp per il gioiello argentino, che l’Udinese valuterebbe circa 45 milioni di euro.