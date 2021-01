Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Fa festa il City in Coppa di Lega. Il derby di Manchester sorride alla squadra di Guardiola, con lo United che va al tappeto dopo la striscia vincente in campionato che ha portato l’undici di Solskjaer in vetta alla Premier League. Stones e Fernandinho stendono Pogba e compagni, con il tecnico catalano che si regala l’ennesima finale della sua carriera. Guardiola sfiderà il Tottenham di Mourinho nell’ultimo atto della terza competizione (per ordine d’importanza) inglese.

A proposito del Tottenham, gli ‘Spurs’ sono al lavoro per blindare Son con il rinnovo di contratto. Come riporta il Daily Express, il sodalizio londinese offrirebbe un nuovo contratto da 200 mila sterline a settimane all’attaccante coreano, con la volontà di respingere il possibile assalto delle big d’Europa.

Sempre in casa Tottenham, il Paris Saint-Germain punta Dele Alli per questa sessione invernale della campagna trasferimenti. Il fantasista non fa parte dei piani di Mourinho, con Pochettino che insiste per portarlo a Parigi. Intanto, il tecnico argentino non va oltre il pareggio all’esordio in panchina nella sfida di campionato con il Saint-Etienne. Il solito Kean salva i parigini dalla sconfitta, con il Lione in fuga in classifica dopo il successo sul Lens firmato dalla doppietta dell’uomo mercato Depay.

Calciomercato estero: l’Argentina corteggia Simeone

Il Lione è alle prese anche con il possibile addio di Moussa Dembele e, secondo France Football, penserebbe a Slimani per rimpiazzarlo in caso di cessione. L’attaccante algerino piace anche a Saint-Etienne, Marsiglia e Atletico Madrid.

Altro assistito di Pastorello come Slimani è Patrick Cutrone, che torna al Wolverhampton come ufficializzato stamane dalla Fiorentina. Risoluzione anticipata del prestito per il centravanti ex Milan, che fa ritorno così nella squadra di Premier League.

Nella recupero di Liga torna a sorridere Leo Messi, autore di due gol nel 3-2 esterno del Barcellona contro l’Athletic Bilbao. A segno anche Pedri nella squadra di Koeman, che sale al terzo posto in classifica dietro Atletico Madrid e Real. Serata da dimenticare invece per i ‘Colchoneros’ di Simeone, eliminati a sorpresa dal piccolo Cornelia nel terzo turno della Copa del Rey. La squadra della terza serie del campionato spagnolo si è imposta per 1-0 al cospetto dei blasonati avversari.

Simeone intanto discute con l’Atletico sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, con la Nazionale argentina che tenta il ‘Cholo’ come riporta El Chiringuito TV. La Federazione albiceleste punterebbe in panchina su Simeone se quest’ultimo non dovesse trovare l’accordo con il club madrileno per il prolungamento.