Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Continua a tenere banco il futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Fumata nera nelle trattative tra le parti sul rinnovo del capitano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Stando al quotidiano Marca, Ramos avrebbe rifiutato l’ultima proposta presentata dai ‘Blancos’ che mettevano sul piatto un contratto annuale. Il 34enne difensore vorrebbe almeno un biennale e senza tagli sull’ingaggio rispetto ai quasi 12 milioni di euro che percepisce attualmente. Situazione delicata al Real anche sul prolungamento di Lucas Vazquez, con l’esterno che non sarebbe convinto dell’ultima offerta triennale del club. In discesa invece le negoziazioni per Modric, pronto a rinnovare per un’altra stagione.

Sergio Ramos è tentato da una ricca proposta del Paris Saint-Germain che con Pochettino in panchina insiste per Eriksen, in uscita dall’Inter. Il tecnico argentino, che esordirà oggi alla guida dei parigini nel match di Ligue 1 con il Saint-Etienne, stando a Sky Sports UK spinge per l’arrivo del fantasista danese a Parigi e l’oneroso ingaggio dell’ex Tottenham non sarebbe un problema per il PSG.

Calciomercato estero, gli occhi della Serie A su Depay

In Francia è sempre d’attualità il futuro di Memphis Depay che il Lione vorrebbe trattenere almeno fino al termine della stagione, quando scadrà il contratto dell’attaccante olandese. La lista delle pretendenti al giocatore però aumenta e, oltre a Barcellona e Juventus, anche Inter e Milan in Serie A sarebbero attente agli scenari su Depay come riporta France Football.

Mesut Özil resta in uscita dall’Arsenal in questa finestra invernale del mercato. Stando al Sun, il talento tedesco sarebbe in trattative avanzate per il trasferimento nella Major League Soccer con la maglia dello DC United. I ‘Gunners’ sono pronti inoltre a cedere Sokratis Papastathopoulos al Genoa: per il difensore greco si tratterebbe di un ritorno in Liguria. Il club londinese, inoltre, vorrebbe discutere a fine stagione il rinnovo di Lacazette, in scadenza nel giugno 2022.