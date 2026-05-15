Lazio Sarri, il tecnico verso l’addio al club biancoceleste al termine della stagione. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Il banco è saltato. La sconfitta nella finale di Coppa Italia sembra aver accelerato un processo di logoramento che dura ormai da un’intera stagione. Quello che doveva essere il gran finale si è trasformato nel preludio di uno strappo definitivo tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Sebbene resti ancora il derby da disputare, il destino della panchina biancoceleste appare segnato, sospeso in attesa di un incontro chiarificatore tra presidente e allenatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le parole di Sarri: un’uscita di scena annunciata?

Le dichiarazioni post-partita del tecnico toscano non lasciano spazio a molte interpretazioni. Per la prima volta, “Mau” ha ammesso pubblicamente la fragilità della sua posizione: «Il mio futuro è in discussione da entrambe le parti». È un’ammissione di distanza siderale rispetto a una società con cui le visioni non sono mai state allineate. Mentre Lotito attendeva il 13 maggio per tirare le somme, Sarri è già finito nei radar del mercato: il Napoli di De Laurentiis sogna il suo ritorno, e la figura di Cristiano Giuntoli, promesso sposo dell’Atalanta, resta il suo alleato ideale.

Visioni contrapposte: qualità tecnica vs linea verde

Il cortocircuito è evidente anche nell’analisi della rosa. Sarri è stato spietato: «Ha qualità mentali. Per essere competitivi manca qualità tecnica», aggiungendo che «In questo momento non possiamo fare voli pindarici, la nostra situazione è palese. Bisogna ripartire facendo una stagione di alto livello in campionato». Di contro, il DS Fabiani spinge per una politica basata su giovani talenti e lungimiranza, citando il modello Motta. Due filosofie difficili da conciliare: l’allenatore chiede giocatori pronti per vincere subito, la società punta sullo “step by step”.

Il nodo del contratto e i possibili successori

Sullo sfondo resta un contratto pesante fino al 2028. A Lotito converrebbe che Sarri decidesse di sfilarsi autonomamente per evitare l’onere di un esonero o di una buonuscita. In caso di separazione, i nomi per la successione non mancano: Palladino è un profilo gradito da tempo, mentre restano vive le suggestioni legate a ex bandiere come Almeyda e Sérgio Conceição. Una cosa è certa: la piazza biancoceleste, ferita e in contestazione, ha bisogno di una mossa coraggiosa e di un mercato vero per non vedere l’Olimpico svuotarsi nella prossima stagione.