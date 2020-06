Calcio femminile, idea play off e play out per terminare la stagione

Calcio femminile, una delle ipotesi paventate per portare a termine la stagione è quella dei play off e dei play out

Nel Consiglio federale si oggi si deciderà anche su quale sarà la sorte del campionato femminile di Serie A. Difficile che la stagione riprende e venga portata a termine disputando tutte le gare rimaste.

Un’idea che sta prendendo piede sempre di più è quella di disputare i play off e play out per determinare la classifica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tutto potrebbe svolgersi a metà luglio in una sede unica. Dall’altro lato le giocatrici hanno già espresso il loro parere sfavorevole.