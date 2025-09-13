Calcio femminile, 90 minuti per decidere chi andrà in Final 4 di Serie A Women’s Cup: la situazione prima dell’ultima giornata dei gironi

Tutto in novanta minuti. Nel fine settimana si deciderà il quadro completo della Final Four della Serie A Women’s Cup, con due squadre pronte a raggiungere Inter e Lazio nell’evento in programma a Castellamare di Stabia (23-27 settembre). I riflettori sono puntati sulla terza e ultima giornata della fase a gironi, che promette spettacolo e verdetti fino all’ultimo secondo.

La sfida più attesa è senza dubbio lo scontro diretto di domenica alle 15 tra Roma e Sassuolo. Al Tre Fontane si gioca per il primo posto nel Gruppo C: chi vince si qualifica. Per le giallorosse di Alessandro Spugna, forti di 17 risultati utili consecutivi contro le emiliane, è l’occasione per blindare il passaggio del turno. Il match vedrà anche la sfida a distanza tra le giovanissime bomber Giulia Galli (classe 2008) e Manuela Perselli (2006).

L’altra via per la qualificazione è la combattutissima volata per il posto di miglior seconda. In pole position ci sono Juventus e Fiorentina, entrambe a 3 punti. Le bianconere apriranno il programma sabato alle 12.30 contro il Napoli, obbligate a vincere e a curare la differenza reti, fattore che potrebbe rivelarsi decisivo. Le viola, invece, ospiteranno il Genoa domenica alla stessa ora. Per il Sassuolo, in caso di mancata vittoria contro la Roma, le speranze di qualificazione dipenderanno proprio dai risultati di queste due dirette concorrenti. Lo stesso dicasi per le giallorosse in caso di ko.

Tra gli altri match, l’Inter (già qualificata) ospita il Como, mentre il Milan, unico club già eliminato, cerca il riscatto contro la Ternana. Le partite di cartello Juventus-Napoli e Roma-Sassuolo saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e NOW.

GIRONE A

LAZIO 6 (già qualificata da prima)

JUVENTUS 3 (DR +1)

NAPOLI 1 (DR -1)

PARMA 1 (DR -2)

GIRONE B

INTER 6 (già qualificata da prima)

FIORENTINA 3 (DR 0)

GENOA 1 (DR -1)

COMO 1 (DR -2)

GIRONE C

ROMA 6 (DR +3)

SASSUOLO 4 (DR +2)

TERNANA 1 (DR -2)

MILAN 0 (DR -3)